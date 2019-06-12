Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка

Киев, , 14:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета военного государственного концерна «Укроборонпром».

Соответствующий указ подписан сегодня, 12 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Комментариев для прессы по поводу этого решения ни Зеленский, ни Абромавичус еще не делали.

ИА REGNUM напоминает, что Абромавичус — литовский предприниматель, получивший украинское гражданство после госпереворота в стране зимой 2014 года. В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка. В начале 2016 года со скандалом подал в отставку с министерского поста, заявив о своем нежелании «быть ширмой для откровенной коррупции или подконтрольными марионетками для тех, кто хочет в стиле старой власти установить контроль над государственными деньгами». Абромавичус также публично обвинил одного из ближайших соратников Порошенко, первого заместителя главы парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенков блокировании работы его министерства. Силовые ведомства начали расследование, однако в итоге дело не закончилось ничем.

Скандальный министр изначально поддерживал Зеленского во время президентской избирательной кампании. В конце мая он заявил, что сейчас обдумывает свое будущее: как он «мог бы быть полезен для президента и страны».

«В министерстве сейчас нет таких возможностей. У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых, в парламенте, Верховной Раде… Потому, что остается в пользу государства — это государственные предприятия и правительство. И вот в этой парадигме мы будем дальше работать», — добавил он.