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Глава новгородской полиции отправлен в отставку

Политика

Сергей Коломыцев возглавлял УМВД России по Новгородской области с 2012 года

Глава новгородской полиции отправлен в отставку
Иллюстрация: Мвд.рф
Сергей Коломыцев

Великий Новгород, 12 июня 2019, 13:48 — REGNUM  Начальник УМВД России по Новгородской области, генерал-майор Сергей Коломыцев отправлен в отставку. Указ об освобождении Коломыцева от должности подписал президент России Владимир Путин 6 июня, сообщает газета «Новгород».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коломыцев руководил новгородской полицией с 2012 года, после ухода с поста бывшего главы регионального управления МВД Анатолия Якунина, получившего пост в Москве.

Этим же указом №252 главы государства Анатолий Якунин также освобожден с поста начальника Оперативного управления МВД РФ.

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