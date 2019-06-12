У генпрокурора Украины есть обязательства перед Порошенко — эксперт

Киев, , 13:45 — REGNUM Администрация президента Украины может через суд отправить в отставку генерального прокурора Юрия Луценко, поскольку он назначен с нарушением закона, в частности, у него нет юридического образования и опыта работы в прокуратуре. Об этом 12 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Александр Лавринович.

При этом экс-министр предупредил, что судебный процесс затянется, поэтому новый состав парламента быстрее отправит Луценко в отставку.

«Можно (снять генпрокурора Луценко) в административном суде. Это более продолжительный процесс… Начинать его нет никакого смысла», — признал Лавринович.

«Очевидно, что забыли о том, что есть квалификационные критерии не только для главного прокурора, но и для прокуроров вообще. Согласно закону, прокурор обязательно должен иметь высшее юридическое образование. Прокурор, который работает в генеральной прокуратуре, должен иметь пятилетний опыт… Нарушение допустила Верховная рада. Очевидно, что Верховная рада должна исправить эту ситуацию», — считает Лавринович.

Он считает, что депутаты Верховной рады «работают не для украинского народа, как они декларируют, а против него», отказываясь увольнять Луценко. По его словам, Луценко не уходит в отставку, поскольку у него «есть обязательства перед партнером» — экс-президентом Петром Порошенко.

«Если бы в парламенте была готовность это сделать, то Юрий Витальевич сам бы написал заявление. Но задача немного другая, поэтому политические проекты, которые до сегодняшнего дня борются за получение отдельных властных полномочий, никогда не будут за это голосовать… Решение этого вопроса будет откладываться. Деятельность, которую будет вести Юрий Витальевич, не принесет желательного результата для его политического партнера (Порошенко — ред.)», — рассказал Лавринович.

«Для общей картины всей постмайданной власти, в том числе и его партнера, это будет снижение симпатий граждан из-за того, что они до последней секунды пытаются цепляться за власть. Не просто цепляться, а делать шаги вне закона, которые позволяют им влиять на общественные процессы ещё на протяжении какого-то времени», — подытожил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент представление на отставку генпрокурора Юрия Луценко. Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что «несмотря на изменения в закон о прокуратуре о том, что генпрокурор не должен иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором ГПУ может быть только человек, имеющий юридическое образование».

«Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно, должен иметь как юридическое образование, так и соответствующий опыт в области права. Соответственно, Луценко такого опыта не имеет, и президент вносит представление об освобождении Луценко от должности генерального прокурора», — сказал Рябошапка.