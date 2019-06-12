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Псковское управление МВД возглавил начальник прикамской полиции

Политика

Бывший глава псковской полиции Юрий Инстранкин ранее получил должность в одном из департаментов МВД в Москве

Псковское управление МВД возглавил начальник прикамской полиции
Иллюстрация: 59.мвд.рф
Алексей Овсянников

Псков, 12 июня 2019, 13:36 — REGNUM  Управление МВД России по Псковской области возглавил первый заместитель начальника ГУ МВД по Пермскому краю — начальник полиции Алексей Овсянников. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, информация о новом начальнике управления уже обновлена на официальном сайте УМВД России по Псковской области.

Указ о назначении подписан президентом России Владимиром Путиным 6 июня.

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Ранее псковское региональное управление МВД возглавлял Юрий Инстранкин, который указом главы государства 1 мая 2019 года назначен заместителем начальника Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД РФ.

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