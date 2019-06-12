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Стали известны регионы России с самой высокой смертностью и рождаемостью

Политика

Смертность, в основном, превышает рождаемость

Москва, 12 июня 2019, 12:24 — REGNUM  Лидером по рождаемости среди российских регионов в 2018 году стала Москва. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), сообщает телеканал RT.

В 2018 году в Москве родились 132,1 тыс. человек. Это абсолютный лидер. На втором месте оказалась Московская область — 83 тыс. человек.

Далее идут: Красноярский край — 64,5 тыс. человек, Санкт-Петербург — 64 тыс. человек, Тюменская область — 50 тыс. человек.

Наименьшее число людей родилось в Ненецком автономном округе — 618 человек. На нижних строчках рейтинга также оказались: Чукотка — 625 человек, Магаданская область — 1427 человек, Еврейская автономная область — 1,8 тыс. человек, Калмыкия — 3 тыс. человек.

Одновременно с этим, самая высокая смертность в 2018 году также зафиксирована в Москве. Там за год скончались 122 тыс. человек. На втором месте — Московская область — 92 тыс. человек.

Далее идут: Красноярский край — 67 тыс. человек, Санкт-Петербург — 59,8 тыс. человек, Свердловская область — 58,5 тыс. человек.

В Ненецком автономном округе умерли 394 человека.

В целом по России, согласно данным Росстата, в 2018 году родились 1,6 млн человек, умерли — 1,8 млн человек.

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Демографическая статистика
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