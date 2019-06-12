США и Грузия приняли документ исторического значения — Бахтадзе

Тбилиси, , 12:08 — REGNUM

Совместная декларация, принятая в Вашингтоне 11 июня в связи с 10-летием подписания грузино-американской Хартии о стратегическом партнерстве, является документом исторического значения. Об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который находится с визитом в США. Комментарий премьера распространила его пресс-служба.

По мнению главы грузинского правительства, документ охватывает все направления совместной с США деятельности и формирует тот политический взгляд, который будет определять стратегическое партнерство между двумя странами в течение последующих лет.

«Документ охватывает все направления — вопросы безопасности, сотрудничество в военной сфере, международную политику в отношении региона, обеспечение реализации потенциала экономического развития Грузии, больше инвестиций в Грузии и все те направления, которые важны для нас и грузинского государства», — передает пресс-служба правительства слова Мамуки Бахтадзе.

Что касается самого документа, его текст опубликован на сайте Госдепа и содержит традиционные обещания, призывы и оценки, которые характерны для всех до сих пор принятых США декларациях, резолюциях и заявлениях по Грузии.

В начале декларации подтверждается приверженность стратегическому партнерству и дружбе с Грузией, выражается поддержка ее суверенитета и территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Говорится о вкладе Вооруженных сил Грузии в операции США и НАТО в Афганистане и Ираке, продолжении поддержки проведения в Грузии реформ.

Один абзац документа целиком посвящен «агрессивным действиям» России и мерам, которые США и Грузия намерены совместно принять для их предотвращения.

«Соединенные Штаты и Грузия признают, что сильная и устойчивая Грузия лучше всего способна противостоять агрессивным действиям России и защищать свой суверенитет, независимость и территориальную целостность. Мы намерены продолжать повышать оборонную готовность Грузии, чтобы Грузия могла поддерживать совместимые с НАТО вооруженные силы, способные к территориальной обороне, сдерживанию агрессии и поддержке глобальной безопасности», — говорится в совместной декларации.

Подписавшие документ стороны заявляют, что они «привержены мирному урегулированию российско-грузинского конфликта и выполнению Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, включая вывод российских войск на позиции, существовавшие до 2008 года».

США подтверждают, что Грузия имеет право выбирать партнеров по безопасности, а относительно ее стремления стать членом НАТО заявляют, что поддерживают решение Бухарестского саммита (о том, что Грузия станет членом НАТО) и что отношения Грузии с альянсом содержат все практические инструменты для подготовки к возможному членству.

Остальные положения документа обратили на себя внимание оппозиции нынешнего правительства Грузии, так как оппоненты увидели в них прямые указания властей США на имеющиеся в стране проблемы.

В декларации, в частности, говорится, что «устойчивая и плюралистическая демократия, свободные и справедливые выборы, независимые средства массовой информации, уважение прав человека и основных свобод, верховенство права, транспарентное и подотчетное управление и активное гражданское общество необходимы для поддержки развития Грузии и противодействия иностранному пагубному влиянию». США выражают готовность работы со всеми заинтересованными сторонами сторонами «в целях содействия более независимой судебной системе, обеспечения равных условий и поощрения демократических выборов, укрепления плюрализма средств массовой информации, дальнейшего укрепления системы сдержек и противовесов, в том числе в секторе безопасности и правоохранительных органах Грузии, и обмена передовым опытом в области эффективного парламентского надзора».

Авторы документа признают, что процветание страны зависит от роста рабочих мест и улучшения инвестиционного климата, говорят о необходимости расширения региональных связей и превращения Грузии в транзитный и логистический центр, дальнейшего углубления экономического партнерства, а также развития контактов между людьми, связей в сферах образования, науки и культуры.

Стороны также признали необходимость совместных действий для реализации мирных инициатив Грузии в «оккупированных Россией» регионах Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, что грузино-американская Хартия о стратегическом партнерстве была подписана в Вашингтоне 9 января 2009 года. Премьер-министр Грузии находится с визитом в США с 5 по 14 июня.