Среда, 12 Июня 2019 года
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Рухани: Потенциал давления США на Иран иссяк

Политика

Возможности США ограничены

Рухани: Потенциал давления США на Иран иссяк
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хасан Рухани

Тегеран, 12 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что потенциал давления со стороны Соединённых Штатов на Тегеран иссяк, а ситуация в Иране по сравнению с прошлым годом улучшилась. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте президента Ирана.

«Потенциал давления иссяк. США довели до пика давление на народ Ирана, и с этого момента эта угроза, это давление будет терять свою силу. Сейчас иранский народ по сравнению с тем, что было полгода — года назад, значительно спокойнее», — сказано в заявлении Рухани.

Он подчеркнул, что давление США на Иран беспрецедентно и даже прежние санкции по линии Совета безопасности Организации Объединённых Наций не идут ни в какое сравнение с тем, что сейчас делает Вашингтон. Но даже несмотря на всё это в Иране сейчас наблюдается хорошая обстановка. При этом вовсе не значит, что в Иране нет проблем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа, Вашингтон восстановил свой режим санкций против Ирана и вышел из соглашения по иранскому атому.

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Противостояние Ирана и США
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