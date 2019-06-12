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Депутат Рады: За волной телефонного терриризма в РФ стоят граждане Украины

Политика

Якобы это ответ на действия граждан России на территории Украины

Депутат Рады: За волной телефонного терриризма в РФ стоят граждане Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Телефонный террор

Киев, 12 июня 2019, 11:30 — REGNUM  Граждане Украины нередко оставляют ложные сообщения о минировании различных объектов на территории Российской Федерации, однако делают они это якобы в ответ на некие аналогичные действия российских граждан на территории Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Геращенко, телефонный терроризм очень развит на Украине, потому что Киев якобы противостоит Российской Федерацией, и граждане России якобы целенаправленно развлекаются, «минируя» объекты на территории Украины, а потом смотрят через интернет, как на это реагируют СМИ, как украинские паравоохранители проверки.

«С другой стороны, некоторые украинские граждане отвечают той же монетой, и когда вы слышите о том, что «минируются» какие-то вокзалы, метро в Российской Федерации, иногда это бывают российские граждане, иногда — украинские», — заявил Геращенко.

Депутат пояснил, что интернет позволяет обезличивать людей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже несколько лет в России периодически поднимаются волны «телефонного терроризма», когда поступает большое количество ложных сообщений о минировании тех или иных объектов, в основном — мест массового скопления людей.

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Ложные сообщения о готовящихся терактах
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