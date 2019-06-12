Зеленский не против, чтобы «кто-нибудь» привез ему дешевый газ из России

Киев, , 11:20 — REGNUM На Украине эксперты обсуждают заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрея Геруса, который накануне предложил оппозиционным политикам Юрию Бойко и Виктору Медведчуку поставлять газ из России через частную компанию.

ИА REGNUM напоминает, что 7 июня Медведчук и Бойко в Санкт-Петербурге провели переговоры с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером о возможности прямых поставок на Украину российского газа. На переговорах было заявлено, что подписание договора о прямых поставках топлива из России на Украину позволит Киеву закупать газ со скидкой 25% от рыночной цены.

«Им для этого не нужна ни власть, ни новый президент, ни старый президент, а им надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо», — сказал Герус в эфире одного из украинских телеканалов.

«Пока идут суды, «Газпром» сюда ничего поставлять не будет… Заседание по последнему иску «Нафтогаза Украины» в Стокгольме запланировано на 2021 г.», — комментирует заявление эксперт по энергетике Дмитрий Марунич.

Еще один украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук отмечает, что представитель Зеленского фактически признал, что новый президент Украины не против, чтобы кто-нибудь привез дешевый газ из России.

«И фамилия их не интересует. В команде Зеленского даже готовы стоя или сидя аплодировать, и говорить «спасибо». То есть, прямое и четкое признание того, что Украина платит высокую цену на газ и ее надо снижать», — комментирует эксперт.

По словам Корольчука, радость в глазах представителя Зеленского от того, что газ будет дешевле (не имеет значения — на 25% или на 10% дешевле) — была «искренней и неподдельной».

«Украина переплачивает ежегодно как минимум 400 млн долларов за реверсный газ. За период 2015—2019 гг. общая сумма переплаты составила 2 млрд долларов. Даже сейчас, когда цена газа на биржах ЕС 160 долл, то «Нафтогаз» умудрятся импортировать газ по 260 долл», — комментирует специалист.

ИА REGNUM напоминает, что после официального вступления в должность президент Украины Владимир Зеленский вместе с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым провели встречу с министром энергетики США Риком Перри. Согласно отчету об этом мероприятии, особое внимание уделили подготовке Украины к следующему осенне-зимнему отопительному сезону, финансированию и развитию достаточных запасов газа в подземных хранилищах.

Кроме того, на первом заседании нового состава Совнацбеза Украины, посвященном проблемам энергетической отрасли, Зеленский в общем высказался, что Украине надо усиленно готовиться к зиме и запасать уголь и газ.

Отдельно перспективы отношений с Россией в контексте закупок газа и продления договора на транзит российского газа в ЕС Зеленский не высказывался.