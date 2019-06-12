Кадыров пообещал ломать пальцы и вырывать языки за оскорбления в интернете

Грозный, , 11:10 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к пользователям соцсетей из Дагестана в связи с возникшим между республиками территориальным спором. Политик в резкой форме призвал жителей соседнего региона не писать оскорбления в адрес его семьи и чеченского народа. В противном случае он пообещал вырывать языки и ломать пальцы.

«У меня есть семья, род, то, что мы работаем на таких должностях не означает, что мы не люди. Поэтому если мы придём в ваш дом, постучимся и будем спрашивать за те оскорбления, которые вы [пишите] в адрес чеченского народа и руководства [мысль не завершена]. Имейте ввиду, мы ни один комментарий просто так не оставляем, никому не позволено оскорблять личность. <…> Мы всё читаем, целая группа над этим работает. Если вы оскорбляете мою кровь, мою семью, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы поломаем пальцы, вырвем язык. Имейте ввиду, мы ни один провоцирующий комментарий или видео публикацию не оставим», — сказал чеченский лидер в своём видеообращении.

https://www.instagram.com/p/BylKZoxCbxK/

Читайте также: Власти Чечни заявили, что не отдадут ни пяди своей земли

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент возник из-за появившегося на въезде в дагестанский Кизляр знака, фиксирующего, что данный участок (порядка 2,5 тыс. кв. м) принадлежит Чечне, а именно — Шелковскому району республики. Жители города, посчитавшие, что их земли хотят захватить, в ночь на 11 июня снесли дорожный указатель. Видео, зафиксировавшие происходящее, попали в интернет и вызвали бурную реакцию с обеих сторон.

С наступлением дня к месту инцидента съехались сотрудники силовых ведомств с обеих сторон и официальные делегации республики. В администрации Кизлярского района состоялась совещание, в ходе которого стороны, по словам общественного деятеля Шамиля Хадулаева, пришли к единой позиции. Снесенный чеченский знак уже восстановлен, напротив него, на дагестанской территории, в ближайшие дни будут установлены дагестанские указатели.

Читайте также: Спор о границе между Чечней и Дагестаном удалось уладить?