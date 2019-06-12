Москва, , 10:45 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днём России. Поздравление он опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«С Днём России!» — написал Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Данная декларация сыграла не последнюю роль в развале Советского Союза.

В 1992 году 12 июня было установлено в качестве праздничной даты постановлением Верховного совета Российской Федерации. Праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации». В 1998 году президент России Борис Ельцин предложил переименовать этот праздник в «День России». Переименование было закреплено в 2002 году.

В День России, в Кремле, президент России вручает государственные премии Российской Федерации. В Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом.