Грузия: еще одна новая старая оппозиция

Андро Малкин, , 10:49 — REGNUM

В Грузии появилась новая политическая партия. Точнее, не новая, не совсем новая, скорее старая, потому что создана «известными все лицами», старыми (я не имею ввиду физический возраст) политиками с определенным прошлым за плечами. А цели и задачи, которые она обозначила, тоже своеобразием и новизной не отличаются.

Главная цель, которую огласили учредители партии, — борьба с режимом Иванишвили за смену власти в Грузии. Та же, которую все годы правления «Грузинской мечты» преследуют соратники экс-президента Саакашвили, и не только они — весь так называемый оппозиционный спектр. Сам лейтмотив борьбы с нынешней властью проходит через всю историю современной независимой Грузии, берет истоки у начала правления той или иной политической силы и заканчивается в конце ее политической карьеры, переходя на новый этап и тон уже по отношению к следующей правящей партии.

Так что же случилось сегодня на политической арене Грузии? Появилась партия под достаточно самоуверенным и многообещающим названием «Победившая Грузия». А главным лицом этой политической силы стал Ираклий Окруашвили. Тот самый, который в бытность министром обороны, к тому же назначенным в тот период ответственным за сбыт грузинского вина на зарубежных рынках, говорил, что в России продается все, даже «фекальные массы». Тот самый, который вскоре после его отстранения от должности министра обороны и перевода на «ответственный пост министра экономики» ушел в отставку, а затем перешел в оппозицию к бывшему соратнику — президенту Саакашвили. Недолгая оппозиционная деятельность Окруашвили закончилась его арестом по обвинению в коррупции, массовыми акциями протеста в связи с его арестом, разгоном этих акций с применением силы, десятками и сотнями пострадавших граждан, освобождением Окруашвили из заключения после данных им показаний признания, отъездом за границу и получением политического убежища во Франции. В период правления Саакашвили бывший министр обороны его правительства был обвинен во взяточничестве в особо крупных размерах и заочно приговорен к 11 годам лишения свободы. Кроме того, ему было предъявлено обвинение в создании незаконных вооруженных формирований.

За время своей оппозиционной деятельности Окруашвили успел основать ряд партий. Первая созданная им оппозиционная партия, с которой, собственно, и началось в Грузии движение против режима Михаила Саакашвили, называлась «За единую Грузию». Но просуществовала она недолго. В 2010 году Окруашвили покинул ряды своей первой оппозиционной партии и учредил новую политическую организацию под названием «Грузинская партия», которая продержалась на политической арене Грузии лишь несколько месяцев. В период, когда оппозиционные президенту Саакашвили партии и общественные организации готовили новую волну акций протеста, Окруашвили грозился вернуться в Тбилиси и включиться в борьбу вместе с «Грузинской партией», но обещания так и не сдержал.

На родину он вернулся почти через два месяца после смены власти путем парламентских выборов 1 октября 2012 года, но в аэропорту был взят под стражу и отправлен в тюрьму. 10 января 2013 года суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о снятии с Ираклия Окруашвили обвинения во взяточничестве и освободил его из зала суда взамен на выплату залога в размере 15 тысяч лари.

Сегодня Ираклий Окруашвили выступил в роли соучредителя новой партии, в которую помимо него вошел еще ряд бывших соратников экс-президента Михаила Саакашвили. А также ряд бывших его оппонентов.

«Лицами» новой партии стали бывший посол Грузии в России Котэ Кемулария, который в период правления Саакашвили занимал и другие ответственные и руководящие должности в его правительстве, Гурам Чалагашвили, который при прежней власти был председателем ЦИК, а затем возглавлял Национальную комиссию по регулированию энергетики, Георгий Тугуши, который при правлении Саакашвили был омбудсменом, а затем — министром исполнения наказаний. А также лица, которые в период правления «Единого национального движения» больше ассоциировались с его оппозицией, чем с соратниками. В их числе политики Губаз Саникидзе, Валерий Гелбахиани…

«Головой всех проблем», существующих сегодня в стране, Ираклий Окруашвили назвал учредителя и председателя партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Об этом он заявил, выступая с речью на церемонии презентации новой партии.

По его оценке, в Грузии сложилось крайне тяжелое положение, единственным выходом из которого является смена власти. А достичь этой цели можно только путем объединения всех сил.

«Ситуация в стране аномальная во всех направлениях. И это нас объединило. Соотвественно, мы хотим от всего нашего состава направить послание каждому гражданину нашей страны, призвать всех, независимо от различных взглядов, отложить все разногласия в сторону и собраться вместе, чтобы вывести страну из этой трясины. Мы хотим найти общий язык со многими людьми и вместе с ними добиться смены власти», — заявил Окруашвили, а лозунгом новой партии и будущего более крупного объединения провозгласил призыв «Сила в единстве», который также особой новизной не отличается и который различные политические партии Грузии неоднократно брали за основу своей политической борьбы.

Предстоящую борьбу с нынешним правительством Ираклий Окруашвили обозначил как «дуэль», оружие в которой должен выбрать Иванишвили. В победе над соперником Окруашвили не сомневается и выражает надежду, что лидер «Грузинской мечты» уступит власть мирно.

«Мы за то, чтобы власть в стране менялась путем выборов. Мы сделаем все для того, чтобы это случилось именно так. Но это дуэль, в которой оружие выбирает Бидзина Иванишвили, и от него зависит, насколько правильные шаги он сделает для этих изменений. Он должен решить, мирно уступит он нам власть или в его дворце завтра откроется один из грузинских университетов. Победу в борьбе с грузинским народом ни одна власть еще не одерживала», — подчеркнул Окруашвили.

В том, что они действуют от имени большей части грузинского народа, уверены и остальные учредители этой партии.

Как заявил на презентации Валерий Гелбахиани, новое движение под названием «Победившая Грузия» создано для людей, которые не являются сторонниками ни правящей «Грузинской мечты», ни «Национального движения» Саакашвили. А таких, по его мнению, около 60% грузинских избирателей, молчанием которых, как считает Гелбахиани, и злоупотребляет нынешняя власть. А сейчас, по его же словам, настало время, когда народ должен вернуть себе и власть, и страну.

Еще один лидер «Победившей Грузии» Губаз Саникидзе объявил, что «Грузинской мечты» как таковой не существует, так как всю власть сконцентрировал в своих руках Бидзина Иванишвили, который противостоит всем и правит по формуле «один против всех».

Учредители новой партии выразили готовность сотрудничества со всеми партиями и политиками, которые поддержат их цели и задачи. В том числе не исключили сотрудничества с бывшими соратниками Саакашвили, а также с покинувшими ряды «Грузинской мечты» депутатами парламента, перешедшими в оппозицию к Иванишвили.

Надо отметить, что особого энтузиазма призыв Окруашвили к объединению и совместной борьбе против Бидзины Иванишвили ни у кого не вызвал. Как заявил журналистам бывший соратник как Ираклия Окруашвили, так и Михаила Саакашвили, а ныне лидер оппонирующей нынешнему правительству «Европейской Грузии» Гига Бокерия, создание новой партии сколько-нибудь значительным событием он не считает, а сотрудничество с этой партией в представленном составе исключает.

Разделились и мнения в грузинском экспертном обществе. Одни с воодушевлением восприняли «появление на политической арене новой партии» с таким звучным названием. Другие отнеслись к этому событию достаточно скептически, так как особого политического прорыва от лидера партии Окруашвили не ожидают.

Напомним, что ранее процесс объединения всех оппозиционных Бидзине Иванишвили и его партии «Грузинская мечта» сил начали партия Саакашвили «Единое национальное движение» и ее единомышленники и соратники. Целью объявили борьбу за проведение парламентских выборов 2020 года по новой пропорциональной системе. Такой «клич» оказался приемлемым и притягательным для основного «оппозиционного спектра», и вокруг партии Саакашвили объединились уже около 20 политических субъектов.

Активность оппозиции во все периоды существования независимой Грузии была признаком и предпосылкой предстоящих перемен. Приведет ли новая волна активности к очередной смене или передаче власти, будет зависеть от многих факторов, не только от политической ситуации внутри страны, но и от «отношения к этой ситуации» со стороны зарубежных «партнеров и кураторов» Грузии.