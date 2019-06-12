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Глава Узбекистана примет участие в саммитах ШОС и СВМДА

Политика

Мирзиёев в рамках саммитов проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций

Глава Узбекистана примет участие в саммитах ШОС и СВМДА
Иван Шилов © ИА REGNUM
Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 12 июня 2019, 10:20 — REGNUM  Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев примет участие в очередных саммитах Шанхайской организации сотрудничества в городе Бишкеке 13−14 июня и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в городе Душанбе 15 июня, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В повестку дня заседания Совета глав государств-членов ШОС включены вопросы дальнейшего развития и укрепления многостороннего сотрудничества в приоритетных направлениях, в том числе в области политики, экономики и безопасности. Состоится также обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.

«Планируется, что по итогам саммита будет принята Бишкекская декларация, а также подписан пакет документов, нацеленных на расширение многопланового партнерства в рамках организации, включая наращивание межрегиональных связей, сотрудничества в сферах цифровизации и информационно-коммуникационных технологий, экологии, туризма, спорта и других направлениях», говорится в сообщении.

Темой пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии станет «Единый взгляд на безопасный и более процветающий регион». В его работе примут участие свыше 30 делегаций стран-участниц и наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

«В рамках участия в саммитах в Бишкеке и Душанбе президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций», отмечает пресс-служба.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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