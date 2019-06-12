Кто вовлёк Кремль в игру и срежиссированный хор имени Голунова? И зачем

Антон Безносюк, , 09:14 — REGNUM

Кто такой Иван Голунов? Помимо того, что журналист «Медузы». Часть граждан ответят: «Я Иван Голунов», а часть скажет: «Мы Иван Голунов», особо гендерно-нейтральные провозгласят: «Я/Мы Иван Голунов» и объявят об этом с первых полос своих печатных изданий. Принимающая сторона «на том конце провода» все эти газеты радостно скупит, как тёплые пирожки, дабы продемонстрировать, что они тоже «Иван Голунов», что они тоже в теме, что они тоже причастны тусовке, что они осеменены Высшей Благодатью, как прежде они же были «Шарли» или «Грузин», «Надя Савченко» или «Сенцов».

Но это не помешает потом продавать свою «ивано-голуновскую» идентичность по цене 15 тыс. рублей за триединый комплект на популярной торговой площадке. А что? Побыл «Иваном Голуновым» и хватит, передай другому, пусть причастится, не бесплатно правда, а за чечевицу, и побольше, дабы не продешевить. Ветхозаветный Исав вот продешевил, надо было больше брать чечевицы за первородство. Сейчас же что первородство, что идентичность — это товар, бренд, который можно потребить, переварить, а затем выделить вновь и перепродать другому.

Поэтому еще раз — кто такой Иван Голунов? Никто! Это техническая констатация при взгляде на все происходящее через призму ведущихся хладнокровных политтехнологических игрищ. Я не знаю этого человека, может быть он сам по себе прекрасный и достойный человек, я не знаю ничего о нем как о человеке и не хочу никого огульно оговаривать. Я говорю о другом.

Не может быть технически кем-то для упомянутой тусовки тот, кого можно сделать Всем за один день по влиятельному мановению руки. Не провожу никаких личных параллелей с Голуновым, только обсуждаю схожесть феноменов. Так вот, через пару недель о нём столь же благополучно забудут, как о героине всей либеральной тусовки, бандеровке Надежде Савченко, по которой воздыхала вся «передовая и просвещенная» общественность, пока та «томилась в путинском узилище». По освобождению, правда, из героини она резко превратилась в ярого врага молодой украинской демократии. Почему? А потому что она тоже для системы Никто, инструмент.

И вот мы слышим единогласный и срежиссированный хоровой вой популярнейших телеведущих и мастодонтов журналистики, актеров и режиссеров, продюсеров и продюсируемых, музыкантов и модных рэперов, редакторов журналов и стендап-комиков:

«О боже мой, это может случиться с каждым, я не хочу и не могу жить в страхе, мы все Иван Голунов!».

Степень постановочности и фальши настолько очевидна, что хочется задать риторический вопрос, а не значит ли всё это, что вы все тоже коллективное Никто? Тогда кто режиссер?

Где были эти «журналисты» и их Я-Мы, когда в Белоруссии было начато преследование против авторов ИА REGNUM Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина и Юрия Павловца? А ведь там всё было предельно ясно с самого начала. Их открыто начали преследовать именно по политическим мотивам. Им не «подбрасывали» наркотики, им не вменяли «подпольную фабрику по производству наркотиков». Но у них были есть свои убеждения, которые они излагали в тексте. Может, именно это и претит тем, кто воет в хоре?

Кто вовлек в игру советника президента РФ Антона Кобякова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уполномоченную по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и даже заместителя председателя Госдумы по безопасности и противодействую коррупции Александра Хинштейна? Так делают только тогда, когда специально хотят подставиться.

Более того, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично заявил о прекращении уголовного дела против Голунова в связи с отсутствием доказательств, а также попросил самого президента уволить двоих генералов полиции в связи с этим делом! Понимаете, из-за дела одного человека, хоть и журналиста уже принимаются решения о кадровых перестановках на высшем уровне! Где такое вообще видано? Например, миллион живых подписей людей против пенсионной реформы, переданные в Администрацию президента не вызывают никакой ответной реакции со стороны властей. А судьба Голунова вызывает? Потому что с одной стороны глас народа, а с другой — глас элиты. Свой собственный голос себе самому, любимому!

Но дальше — еще интересней. Уже после освобождения Голунова и прекращения против него уголовного преследования власти Москвы согласовывают митинг в поддержку журналиста «с учетом высокого общественного резонанса». Но зачем, если его и так уже отпустили? А следом появляются новости из «любимого» всеми депутатского корпуса, что может быть смягчено наказание за изготовление, покупку, хранение, транспортировку и переработку наркотиков без цели продажи. Неужели арест Голунова пролоббировали еще и сторонники «легалайза»?

Безумие это дурно пахнет внутриэлитными клановыми разборками «на вырост», которые уже не одно десятилетия шатают нашу страну. Схема «наезд — создание протестной волны — договорняк — откат» здесь, безусловно, прослеживается. Только вот после «договорняка» волна никуда не делась. Голунов, сыграв свою роль «сакральной» жертвы (слава богу, что не буквально), отправлен дальше заниматься своими делами, а тусовка предвкушает кайф очередных шабашей на Сахарова.

Если кто-то думает, что они будут только «за всё хорошее», то он ошибается, потому что для либеральной тусовки и ее внутриэлитного и внутривластного тоже (!) хозяина «хорошее» не может наступить без победы над «всем плохим» — действующей маразмирующей (не без ее, элиты и тусовки деятельного участия) властью. А что же власть? Власть сильна, пока она не позволяет никому в ультимативной форме посягать на себя, пока она придерживается последовательной линии.

А когда линия заключается в том, чтобы сделать шаг вперед и два назад — это и есть набор амплитуды самораскачки. Это есть приглашение к дестабилизации, самораскрытие хаосу. Это и есть перестройка-2, о которой так воздыхали птенцы гнезда Гайдара на Петербургском экономическом форуме. После самоубийственной пенсионной реформы это становится всё более и более явно. Это делается для того, чтобы в сознании наших граждан коллективный Навальный победил коллективного Путина. То есть подорвать авторитет власти. Нас настойчиво убеждают, что Акела не просто из раза в раз промахивается, он уже слеп.

И если власть в своей части решила подыграть этому безумию и покончить жизнь самоубийством, в очередной раз забрав с собой страну, задача любого любящего страну гражданина не дать ей этого сделать, как минимум не участвуя во всех этих двусмысленных лицемерных пакостных игрищах и площадных шоу.

Как бы парадоксально это ни звучало, сегодня быть в оппозиции к власти заключается не в том, чтобы поносить ее направо и налево, а в том, чтобы не вестись на её самоубийственные игры в две руки. Скажите честно, кто в 80-е и в 90-е поддерживали перестройку, Горбачева или Ельцина, вы до сих пор считаете, что были в оппозиции?