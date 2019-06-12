Самая старая в Китае железная дорога Пекин — Чжанцзякоу стала скоростной

Пекин, , 07:53 — REGNUM После прокладки последней рельсы в подземном тоннеле под Университетом Цинхуа в Пекина завершилось строительство скоростной железной дороги Пекин — Чжанцзякоу, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Изначально железная дорога между городами была первой, разработанной и построенной Китаем самостоятельно. Запуск ее в эксплуатацию состоялся в 1909 году. Современная же линия позволяет двигаться по ней со скоростью 350 км/ч. Вновь проложенные 174 км путей сократят время поездки между столицей страны и городом в соседней провинции Хэбэй до одного часа.

Как сообщало ИА REGNUM, из пекинского аэропорта Дасин, который должен быть запущен в эксплуатацию уже в текущем году до Нового района Сюнань в соседней провинции Хубэй в Китае будет ходить специальный экспресс.

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