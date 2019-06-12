В Крыму назвали условие визита коммисара Совета Европы по правам человека

Симферополь, , 07:47 — REGNUM Власти Крыма открыты для встречи и диалога с комиссаром Совета Европы по правам человека Луней Миятович, но только при условии, что те выводы, которая она сделает после своей возможной поездки на полуостров будут объективными и не предвзятыми. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Российской Федерации анонсировало поездку комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович в Крым. Сама Миятович подтвердила информацию о намерении посетить полуостров, однако отметила, что её поездка ещё не подтверждена и есть ряд вопросов.

Фикс заявил, что в случае официального согласования поездки Миятович с российскими властями, в Крыму с радостью её примут.

«Если комиссар Совета Европы приедет в Крым официально, согласовав свой визит с МИД РФ, то мы будем только это приветствовать. Пусть приезжает и посмотрит. Крымчане открыты для встречи и диалога. Но есть одно условие — выводы по итогам визита комиссаром должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму», — сказал вице-спикер.

Политик подчеркнул, что в Крыму Миятович сможет самостоятельно ознакомится со всеми аспектами жизни на полуострове. Скрывать крымчанам нечего, отметил Фикс.

Стоит отметить, что с 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, на полуострове побывало уже множество иностранных делегаций, которые смогли убедится, что все обвинения в том, что в Крыму якобы нарушаются права человека и установлен жесткий полицейский режим — это ложь.