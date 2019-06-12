В Курганской области десятки тысяч человек исполнили гимн России

Курган, , 10:35 — REGNUM Празднование Дня России в Курганской области началось с исполнения гимна страны во всех муниципалитетах в 12:00 по местному времени (10:00 мск). В мероприятии приняли участие десятки тысяч зауральцев, в том числе врио губернатора Зауралья Вадим Шумков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Сегодня много говорится про патриотизм и любовь к Родине. Эта любовь начинается с малого — со знания своей истории и уважения к ней. Проявление этой любви заключается не в том, чтобы произносить громкие и пафосные речи. А в понимании, что некому перепоручать и передоверять основные задачи развития нашей территории и каждой, пусть даже самой малой ее части. Это всё наше дело. Дело тех людей, кто живёт на этой земле. Дело, которое надо делать по принципу «здесь и сейчас», а не «когда-нибудь потом и где-нибудь». Спокойно и планомерно. Без штурмовщины и кампанейщины. Без ссылок на трудности и препятствия. Без лозунгов и жалоб на то, что кто-то не желает выполнять твою работу. Потому, что это наша земля и наша страна. И некому любить ее крепче, чем мы можем ее полюбить», — отметил в своей праздничной речи глава региона Вадим Шумков.

Празднование Дня России в Кургане транслируется в прямом эфире местными телеканалами и на сайте правительства области kurganobl.ru. Основное действо развернулось на Троицкой площади, где проходит Фестиваль национальных культур. В сквере у областной филармонии развернутся национальные подворья. Для курганцев подготовлена обширная культурная программа с праздничным концертом, выступлением фольклорного ансамбля «Цветень» и инклюзивных творческих коллективов с танцами и жестовым пением.

В 16:00 по местному времени выступит известный самобытный исполнитель народных песен Николай Емелин.

На протяжении праздника работает выставка-ярмарка мастеров народных художественных ремёсел, с мастер-классами по изготовлению русских кукол-оберегов, плетению поясов, гончарному делу, боди-арту, канзаши (техника создания украшений из ткани) и многие другие.

В центральном парке можно выполнить нормативы ГТО, пройдут соревнования по стритболу, шахматам, настольному хоккею, национальным видам спорта. В Детском парке пройдет концерт коллективов музыкальных школ и школ искусств, выставка детских рисунков.

В 21:00 по местному времени в Курганском государственном театре драмы пройдёт акция «Ночь в театре».