Среда, 12 Июня 2019 года
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США направят в Польшу еще тысячу военнослужащих

Политика

Они будут заниматься только материально-техническими вопросами

США направят в Польшу еще тысячу военнослужащих
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты в Польше

Вашингтон, 12 июня 2019, 05:39 — REGNUM  Соединенные Штаты намерены направить в Польшу еще одну тысячу военнослужащих в дополнение к четырем тысячам военных, уже находящимся на территории республики, сообщает портал Defence One со ссылкой на осведомленные источники.

Сообщается, что эта тысяча военнослужащих будет заниматься исключительно вопросами материально-технического обеспечения американской группировки в Польше. Как отмечает портал, боевые задачи этому подразделению ставиться не будут. Об этой договоренности будет объявлено во ходе встречи американского президента Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома США заявил о готовящемся предложении для Польше по продаже истребителей пятого поколения F-35. В настоящее время администрация американского президента решает вопрос о цене и об условиях поставки самолетов в Польшу.

Читайте ранее в этом сюжете: Вашингтон считает, почём продать Варшаве F-35

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Военное влияние США в мире
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