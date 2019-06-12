Среда, 12 Июня 2019 года
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НАТО отметило усиление военного присутствия России в Арктике

Политика

И призывает продолжать работы по снижению напряженности в регионе

НАТО отметило усиление военного присутствия России в Арктике
Иллюстрация: Mil.ru
Российские солдаты в Арктике

Рейкьявик, 12 июня 2019, 05:37 — REGNUM  НАТО необходимо продолжать работу по снижению напряженности в Арктике, несмотря на увеличение российского присутствия в регионе, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Исландии.

«Идея такова, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и нам необходимо продолжать работу по поддержанию низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на увеличение военного присутствия в регионе, особенно со стороны России», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня Пентагон выразил опасения об одностороннем порядке установления Россией границ континентального шельфа в Арктике. Минобороны США предполагают, что это может произойти, если принятое международными институтами решение по границе не устроит Россию. Пентагон заявляет, что РФ якобы может применить военную силу для установления границ в одностороннем порядке.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон опасается «захвата» Россией арктического шельфа

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