Среда, 12 Июня 2019 года
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Сирийские ПВО отразили ракетную атаку Израиля

Политика

Погибших в результате атаки не было

Дамаск, 12 июня 2019, 04:18 — REGNUM  Сирийские силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку Израиля и сбили несколько ракет, передает государственное телевидение Сирии.

Сообщается, что Израиль выпустил несколько ракет в направлении холма Тель аль-Хара в провинции Дераа. По данным телеканал Syria TV, после атаки Израиль начал создавать помехи для сирийских радаров. Отмечается, что погибших в результате израильской атаки не было, был нанесен лишь материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня Израиль выпустил несколько ракет в сторону аэропорта в сирийской провинции Хомс. Две ракеты были сбиты сирийскими ПВО, однако Израиль продолжил обстрелы. В результате атаки погиб один солдат сирийской армии, еще двое получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль атаковал сирийский аэропорт в провинции Хомс

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Война в Сирии
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