Рябков: Пока в сфере контроля над вооружениями на США полагаться нельзя

Нью-Йорк, США, , 04:01 — REGNUM Рассчитывать на то, что с Вашингтоном можно заключать новые соглашения, касающиеся контроля над вооружениями, сейчас рано, сообщил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью The Wall Street Journal.

По его словам, такие соглашения станут возможными, когда Штаты будут к этому готовы. Рябков отметил, что и возобновления расторгнутого Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) ожидать не стоит.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня Рябков заявил: Вашингтон не один год занимался тем, что внушал Москве мысль, будто она виновата в нарушениях РСМД. Ранее, 6 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может отказаться от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

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