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В МИД РФ назвали отношения с США непредсказуемыми

Политика

Рябков: Во времена холодной войны можно было что-то прогнозировать, сейчас – практически нет

Вашингтон, 12 июня 2019, 03:45 — REGNUM  Напряжённость и непредсказуемость в отношениях с Соединённым Штатами в настоящее время больше, чем в годы холодной войны, сообщил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет The Wall Street Journal.

«Мы сейчас в той точке, которая гораздо, гораздо ниже, чем когда-либо после худших дней холодной войны, поскольку тогда мы в какой-то мере могли прогнозировать, как будет развиваться ситуация».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июня помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон обвинил Россию в том, что именно она транслирует в мировое информационное поле ложные сведения о разногласиях главы США и его окружения.

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Российско-американские отношения
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