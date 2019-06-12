С больной головы. Болтон нашёл крайних в проблемах с репутацией США

Вашингтон, , 03:27 — REGNUM Слухи о том, что между президентом США и его командой есть серьёзные разногласия, распространяют американские геополитические противники, заявил советник главы Штатов по нацбезопасности Джон Болтон, сообщает Bloomberg.

По словам Болтона, распространением лживых новостей о распрях между главой Штатов Дональдом Трампом и его окружением занимаются Россия, Китай, а также Иран, Северная Корея и Венесуэла.

Напомним, один из «ястребов» команды Трампа Болтон известен своими агрессивными высказываниями в адрес России. Так, в конце мая он публично заявил, что одним из важнейших направлений американской внешней политики является противодействие России.

Ранее, в марте, Болтон в очередной раз обвинил «врагов» во вмешательстве «в дела стран Западного полушария». В Пекине отреагировали в том ключе, что странам Западного полушария (имелась в виду Венесуэла) приходится защищаться прежде всего от США.

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