США требуют от Саудовской Аравии результатов по расследованию дела Хашогги

Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Администрация американского президента Дональда Трампа требует от Саудовской Аравии предъявить «существенный прогресс» в расследовании дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в Белом доме.

По его словам, к годовщине убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги Вашингтон требует от Эр-Рияда показать успехи в расследовании. В частности, США настаивают на скором завершении расследования, однако не указывают, какие последствия ждут Саудовскую Аравию в случае провала. В Белом доме назвали дело Хашогги «очень важным вопросом» и потребовали, чтобы к нему отнеслись серьезно.

«К годовщине будет наблюдаться повышенный интерес к этому вопросу. Я думаю, все заинтересованы в том, чтобы был предъявлен существенный прогресс (в расследовании — прим. ИА REGNUM ) в этом деле», — заявил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги призывала американские власти скорее начать расследование убийства и наказать невиновных. Она заявила, что случившееся — не только убийство журналиста, но и убийство «ценностей Соединенных Штатов».

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