Среда, 12 Июня 2019 года
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В Великобритании обвинили MI5 в «незаконном хранении данных»

Политика

При этом ведомство дезинформировало комиссара, который мог начать досудебное расследование

Лондон, 12 июня 2019, 02:57 — REGNUM  Правозащитники из организации Liberty подали судебный иск против службы контрразведки Великобритании (MI5), контрразведчиков обвиняют в «незаконном обращении с данными», сообщает газета The Guardian.

По словам юриста организации Меган Гоулдинг, Liberty располагает сведениями о незаконном хранении и обращении с данными со стороны британской контрразведки. Она заявила, что MI5 незаконно хранила и обрабатывала персональные данные британских граждан.

«Это может включать в себя нашу наиболее чувствительную информацию — наши звонки и сообщения, данные о местонахождении, нашу историю браузера», — заявила она.

При этом Гоулдин подчеркнула, что MI5 пытались скрыть это, предоставив комиссару недостоверную информацию. Газета отмечает, что служба контрразведки Великобритании массово перехватывала данные пользователей при помощи программ наблюдения и взлома. После этого данные попадали на компьютеры ведомства.

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