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Пулемет ДШКМ поджёг американский бронеавтомобиль в Йемене – видео

Политика

Старый советский пулемёт нашёл уязвимое место у «неуязвимого» броневика Oshkosh M-ATV

Пулемет ДШКМ поджёг американский бронеавтомобиль в Йемене – видео
Иллюстрация: U. S. Army Heritage and Education Center
Пулемёт ДШКМ

Сана, 12 июня 2019, 02:52 — REGNUM  Кадры с поджогом американского бронеавтомобиля Oshkosh M-ATV из старого советского пулемёта ДШКМ йеменскими хуситами появилось в сети.

Хуситы стреляли по американской военной технике, поставляемой коалиции. Пуля попала в топливный бак броневика и он загорелся.

Напомним, станковый крупнокалиберный (12,7 мм) пулемёт ДШК был принят на вооружение Красной Армией в 1939 г. ДШКМ — модернизированная версия, принятая на вооружение Советской Армией в 1946 году.

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