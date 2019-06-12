Среда, 12 Июня 2019 года
02:30:27 МСК

Военный совет Судана пообещал освободить политзаключенных

Политика

В ответ оппозиция согласилась остановить масштабную забастовку

Хартум, 12 июня 2019, 02:30 — REGNUM  Военный совет Судана пообещал выпустить из тюрем политических заключенных, заявил спецпредставитель главы правительства Эфиопии Абия Ахмеда, который в настоящее время находится в суданской столице Хартуме с посреднической миссией. Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera.

По его словам, в ходе переговоров военного совета и оппозиции было достигнуто соглашение об освобождении политических заключенных, которые в настоящее время находятся в тюрьме. В ответ оппозиция согласилась остановить масштабную забастовку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Военный совет Судана и оппозиционные группы возобновили переговорный процесс, приостановленный после столкновений полиции и демонстрантов 3 июня в Хартуме. Посредником в переговорах является премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выполняющий поручения Африканского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Судане возобновились переговоры между военными и оппозицией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить