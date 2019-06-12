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Вашингтон считает, почём продать Варшаве F-35

Политика

Пока о сделке Вашингтона и Варшавы речи не идёт

Вашингтон считает, почём продать Варшаве F-35
Иллюстрация: U.S. Air Force
Истребитель F-35

Вашингтон, 12 июня 2019, 02:00 — REGNUM  Предложение по продаже Польше истребителей-бомбардировщиков F-35 готовят американские власти, сообщил журналистам представитель Белого дома.

В настоящее время решается вопрос о цене и об условиях потенциальной поставки самолётов в Польшу. Пока о заключении договора между Вашингтоном и Варшавой о покупке партии F-35 речи не идёт.

Напомним, из Польши в США был направлен запрос на приобретение F-35, которые должны были быть поставлены в Турцию.

По оценке военного эксперта ИА REGNUM Леонида Нерсисяна, примерно половина польского авиапарка ВВС нуждается в плановой замене. По его мнению, поставки F-35 в Польшу не представляют для России угрозы, учитывая наличие у РФ стратегических ядерных сил.

Читайте подробнее: Почему Польша хочет купить американские истребители F-35?

Читайте ранее в этом сюжете: Закупка истребителей F-35 Польше не по карману

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