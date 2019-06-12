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Прокуратура Венесуэлы обвинила 17 предполагаемых участников госпереворота

Политика

Расследование продолжается

Прокуратура Венесуэлы обвинила 17 предполагаемых участников госпереворота
Иван Шилов © ИА REGNUM
Хуан Гуайдо

Каракас, 12 июня 2019, 01:45 — REGNUM  Генеральная прокуратура Венесуэлы выдвинула официальные обвинения 17 подозреваемым в участии в попытке государственного переворота 30 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Вильяма Сааба, расследование по делу о попытке госпереворота, проведенной сторонниками американской марионетки Хуана Гуайдо 30 апреля, продолжается.

«17 человек были задержаны, им предъявлены обвинения», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Верховный суд Венесуэлы начал расследование против семи депутатов Национальной ассамблеи, которая находится под контролем проамериканской оппозиции. Депутатов подозревают в предательстве родины, причастности к заговору и подстрекательствах к восстанию.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Венесуэлы предъявил обвинения в измене еще четырем оппозиционерам

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Политический кризис в Венесуэле
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