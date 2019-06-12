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Навестивший Ассанжа отец поделился впечатлениями

Политика

Джон Шиптон: Ассанж сильно истощён

Навестивший Ассанжа отец поделился впечатлениями
hi08uh
Джулиан Ассанж

Лондон, 12 июня 2019, 01:39 — REGNUM  Десять килограмм потерял основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, сообщил журналистам его отец Джон Шиптон после посещения сына в тюрьме Белмарш (Лондон).

По словам Шиптона, состояние Ассанжа стабильное, и журналист, несмотря на истощение, продолжает проявлять силу духа.

Шиптон заявил, что сын скоро должен быть переведён из лазарета в камеру. Он призвал австралийские власти обеспечить Ассанжу как гражданину Австралии дипломатическую защиту.

Напомним, ранее стало известно, что 11 июня у Ассанжа в тюремном лазарете побывали Шиптон и художник Ай Вэйвэй из Китая. На текущий момент известно также, что Вашингтон официально запросил у Лондона экстрадицию Ассанжа.

Читайте подробнее: США подали запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа

Читайте ранее в этом сюжете: Ассанж прошел медицинское обследование по прибытии в тюрьму — WikiLeaks

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