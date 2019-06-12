Трамп планирует встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 планирует американский лидер Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal.

По словам Джона Болтона, помощника Трампа по национальной безопасности, будут обсуждаться самые актуальные вопросы двусторонних отношений.

Напомним, G20 пройдёт в городе Осаке (остров Хонсю, Япония) 28−29 июня. Что касается контактов российской делегации на саммите, среди запланированных встреч — переговоры Путина с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом.

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