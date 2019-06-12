Среда, 12 Июня 2019 года
01:20:54 МСК

Пушков не поверил желанию Макрона строить диалог с Россией

Политика

Антироссийские санкции порождают недоверие

Москва, 12 июня 2019, 01:20 — REGNUM  Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивать диалог с Россией счел неубедительными член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Такое мнение сенатор выразил на своей странице в Twitter.

«Макрон: «Европа должна вновь выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией». Это верный посыл. Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией и восстанавливать динамику отношений. Он подчеркнул, что намерен в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обстоятельно поговорить на эту тему.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон: Евросоюзу надо вести переговоры с Россией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить