Пушков не поверил желанию Макрона строить диалог с Россией

Москва, , 01:20 — REGNUM Слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости выстраивать диалог с Россией счел неубедительными член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Такое мнение сенатор выразил на своей странице в Twitter.

«Макрон: «Европа должна вновь выстроить грамматику доверия и безопасности с Россией». Это верный посыл. Но пока это слова, а действия — это продление санкций на очередные полгода. Трудно ожидать появления грамматики доверия в условиях санкций. Они порождают лишь грамматику недоверия», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вести диалог с Россией и восстанавливать динамику отношений. Он подчеркнул, что намерен в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обстоятельно поговорить на эту тему.

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