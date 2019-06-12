Российские военные проводят учения в Таджикистане

Душанбе, , 08:53 — REGNUM В Таджикистане проходят учения российских военных, в ходе которых будет отработано десантирование на предельно малых высотах в ночное время не только на землю, но и на лес, и на воду, сообщает пресс-служба центрального военного округа (ЦВО) Минобороны РФ.

По информации ЦВО, 11 июня военнослужащих подняли по тревоге, затем они совершили многокилометровые марши и уже в районах проведения учений приступили к переброске различными доступными способами в тыл к условному врагу разведывательных групп. Также военнослужащие оборудовали наблюдательные посты и организовали разведывательные засады.

Помимо этого, по сообщению ЦВО, военнослужащие отработают вопросы организации связи, ведения радиоразведки и радиоперехватов, выявления мест дислокации и направлений перемещения условного противника.

Для противодействия диверсионно-разведывательным группам в рамках учений будут использованы специальные технические средства разведки ПСРН-8, СБР-5.

В манёврах, которые продолжатся до 14 июня, задействовано свыше 400 единиц военной и специальной техники.

Напомним, что в Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база, которая по договору будет находиться на территории страны до 2042 года.