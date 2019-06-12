Среда, 12 Июня 2019 года
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Трамп засомневался в выборе главы Пентагона

Политика

Якобы Шанахан перестал устраивать Трампа

Вашингтон, 12 июня 2019, 00:44 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп сомневается в целесообразности назначения Патрика Шанахана на должность главы министерства обороны США и просит найти ему другую кандидатуру, передает телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники.

Источники сообщают, что Трамп поинтересовался у своих соратников мнением о Шанахане в ходе поездки на мероприятия, приуроченные к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Он также интересовался, не стоит ли ему найти более подходящую кандидатуру на пост главы Пентагона. Источники в качестве одной из кандидатур назвали министра армии Марка Эспера.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Патрик Шанахан является исполняющим обязанности министра обороны США после ухода экс-главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Ранее, в мае, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила о намерениях Трампа выдвинуть именно Шанахана на пост главы Пентагона.

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