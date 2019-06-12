Среда, 12 Июня 2019 года
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Литва подкрепила военную мощь Украины. Списанными патронами

Политика

Один миллион патронов к стрелковому оружию советских образцов, снятых с вооружения армии Литвы

Литва подкрепила военную мощь Украины. Списанными патронами
U.S. Army Europe Images
Солдат ВСУ

Вильнюс, 12 июня 2019, 00:00 — REGNUM  Литва передала Украине один миллион патронов для стрелкового оружия, снятого с вооружения литовской армии, сообщает 11 июня пресс-служба литовского военного ведомства.

Минобороны Литвы заявляет, что укрепило военную мощь Украины на сумму €255,5 тыс, отдав украинским военным патроны к советским пулемётам и автоматам, хранившиеся в литовских арсеналах 28 лет.

Военно-транспортный украинский самолёт 11 июня вывез из Литвы партию патронов к оружию советского производства, которое снято с вооружения армии Литвы.

Списанные боеприпасы были переданы Киеву в качестве реализации договора о сотрудничестве в сфере подготовки украинских военных к совместным действиям с НАТО и ЕС.

Напомним, 6 июня новый президент Украины Владимир Зеленский снова попросил у США какого-нибудь вооружения.

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Вооруженные силы Украины
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