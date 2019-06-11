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Варадкар предостерег Лондон от «ужасного политического просчета» по Brexit

Политика

«Некоторые люди в Лондоне, похоже, считают, что неспособность Палаты общин ратифицировать соглашение автоматически означает, что они получат лучшее соглашение»

Варадкар предостерег Лондон от «ужасного политического просчета» по Brexit
William Murphy
Лео Варадкар

Дублин, 11 июня 2019, 23:51 — REGNUM  Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар предостерег Великобританию от «ужасного просчета» по Brexit, 11 июня передает агентство Reuters.

«Некоторые люди в Лондоне, похоже, считают, что неспособность Палаты общин ратифицировать соглашение автоматически означает, что они получат лучшее соглашение. Это ужасный политический просчет», — заявил Варадкар в парламенте Ирландии.

Отметим, в случае «жесткого Brexit» без соглашения с Евросоюзом Ирландии угрожает установление «жесткой границы» с Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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