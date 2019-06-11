Варадкар предостерег Лондон от «ужасного политического просчета» по Brexit

Дублин, , 23:51 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар предостерег Великобританию от «ужасного просчета» по Brexit, 11 июня передает агентство Reuters.

«Некоторые люди в Лондоне, похоже, считают, что неспособность Палаты общин ратифицировать соглашение автоматически означает, что они получат лучшее соглашение. Это ужасный политический просчет», — заявил Варадкар в парламенте Ирландии.

Отметим, в случае «жесткого Brexit» без соглашения с Евросоюзом Ирландии угрожает установление «жесткой границы» с Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании.

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