Комиссар Совета Европы по правам человека собралась ехать в Крым

Страсбург, Франция, , 23:46 — REGNUM Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что собирается посетить российский Крым, но её визит ещё должен быть подтверждён, и остается ещё много вопросов, которые нужно уточнить. Соответствующий комментарий распространила её пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент информации и печати министерства иностранных дел России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы на заседании этой комиссии 11 июня были проинформированы о том, что была достигнута договорённость о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дни Миятович в Крым в период с 7 по 11 октября.

Однако Миятович заявила, что окончательного решения о её поездке в Крым пока нет, хотя она и имеет намерение совершить такую поездку.

«В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в интернете в отношении моего визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это еще предстоит подтвердить», — заявила Миятович.

Она подчеркнула, что есть ряд вопросов, которые нужно разрешить, чтобы у неё появилась возможность заниматься правозащитной деятельностью на полуострове.