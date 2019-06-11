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Помпео посоветовал Грузии усилить веру в будущее членство в НАТО

Политика

«Вы не лишитесь поддержки США на пути членства»

Тбилиси, 11 июня 2019, 23:42 — REGNUM  Путь Грузии к натовскому членству будет и дальше поддерживаться США и президентом Дональдом Трампом, заявил 11 июня в Тбилиси госсекретарь США Майк Помпео.

Об этом 11 июня сообщила пресс-служба правительства Грузии, с главой которого соизволил встретиться в Вашингтоне высокий заокеанский чиновник.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе был принят Майком Помпео в честь десятилетия подписания Хартии стратегического партнерства, благодаря которой грузинские военные получили возможность воевать за интересы США в Афганистане.

«Грузия взяла на себя роль лидера в рядах аспирантов НАТО и это одна из причин тесного сотрудничества. Президент Трамп призвал все нации к большим усилиям для преодоления глобальных вызовов. Грузия прилежно выполняет это требование, участвуя в борьбе с терроризмом в Афганистане», — сказал Помпео.

Кроме того, Помпео выразил готовность США и дальше продолжать поддержку Грузии в её многолетнем стремлении к членству в НАТО.

Напомним, Североатлантический альянс не обозначает никаких сроков заключения полноценного договора с Грузией, предпочитая использовать её для удовлетворения своих потребностей без гарантий каких-либо обязательств со своей стороны.

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