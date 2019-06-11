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Мексика проведет «очень важные переговоры» с Китаем

Политика

Переговоры будут проходить в Японии, в рамках саммита G-20

Мехико, 11 июня 2019, 23:09 — REGNUM  Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил о подготовке «очень важных переговоров» с представителями Китая, 11 июня передает агентство Reuters.

По словам Эбрарда, переговоры будут проходить в Японии, в рамках саммита G-20. Других подробности переговоров пока не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите G-20 в Осаке также ожидаются переговоры президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина.

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Внешняя политика Китая
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