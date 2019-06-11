Климкин снова попросил Раду отправить его в отставку

Киев, , 22:58 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Павел Климкин снова обратился к депутатам Верховной рады с просьбой проголосовать за его отставку. Об этом Климкин написал сегодня, 11 июня, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорят, очень благодарен. Заранее», — написал министр Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пришедший к власти на Украине президент Владимир Зеленский практически сразу после вступления в должность объявил о роспуске Верховной рады, назначении досрочных выборов на июль месяц, а также об отставке глав МИД, Минобороны и Службы безопасности. При этом отставки этих чиновников должна утвердить Рада, которая хоть и распущена, но до досрочных выборов сохраняет полномочия.

6 июня Рада, лояльная проигравшему выборы президента Петру Порошенко, отказалась отправлять Климкина в отставку.

Что касается Климкина, то он объявил, что после отставки, возможно, организует собственную политическую силу на Украине или примкнет к какой-либо партии.