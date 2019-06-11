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Трамп «не позволил бы» спецслужбам США вербовать родных Ким Чен Ына

Политика

«Я бы не позволил этому случиться под моим руководством»

Вашингтон, 11 июня 2019, 22:34 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что «не позволил бы» американским спецслужбам использовать членов семьи лидера КНДР Ким Чен Ына, 11 июня передает агентство Associated Press.

«Я бы не позволил этому случиться под моим руководством», — заявил Трамп журналистам.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что брат Ким Чен Ына Ким Чен Нам был убит в 2017 году в Малайзии после встречи с представителем ЦРУ.

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США и КНДР
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