Глава британского МИД приобретает поддержку сторонников умеренного Брексита

Лондон, , 22:09 — REGNUM «Британские евроскептики снова выстрелили себе в ногу, — пишет испанское издание El Pais. — Майкл Гоув, сделавшийся главным соперником фаворита, Бориса Джонсона, в конце прошлой недели начал скатываться к маргинальности после оппортунистского признания в том, что он в прошлом употреблял кокаин. Бывший мэр Лондона, со своей стороны, предложил снизить налог на высокие доходы, что было воспринято холодно. Тем временем поддержка министра иностранных дел Джереми Ханта, который позиционирует себя как ответственный кандидат, способный привести Брексит к успешному завершению, выросла».

Время «пустой болтовни» закончилось — политическая борьба за лидерство в Консервативной партии с этого понедельника превратилась в личное дело. Организация назвала имена десяти политиков, которые добились необходимой поддержки и зарегистрировались как участники гонки. Два кандидата, которые до недавнего времени фигурировали во всех опросах как фавориты, не замедлили ослабить бдительность и открыли бреши в своей обороне, куда соперники и нацелились. Джонсон продемонстрировал свою знаменитую непоследовательность. Гоув — свою славу хитреца с помощью признания, которое обернулось против него.

Бывший мэр Лондона, который по возможности избегает появлений на публике в ходе кампании (спланированной так, чтобы минимизировать ошибки), анонсировал в своей еженедельной колонке в The Daily Telegraph предложение поднять с 55 до 90 тысяч евро в год сумму финансовых поступлений, на основании которой гражданин выплачивает подоходный доход по максимально высокой ставке — 40%. Теоретически снижение налогов всегда является выигрышным добавлением к предвыборной программе. Однако в стране, где недавно царила жесткая экономия, а электорат выступает за Брексит как наказание для истеблишмента, ход Джонсона, пытающегося культивировать современный, приятный для всех имидж, не сыграл ему на руку.

«Это способ представить консерваторов как партию привилегированного класса, которая занята лишь помощью самым богатым», — сказал Доминик Рааб, который парадоксальным образом подает себя как кандидата, выступающего за жесткий Брексит и экономическую политику «а-ля Тэтчер». «Я бы никогда не стал использовать нашу налоговую систему, чтобы дать новую поблажку тем, кто уже богат. Намного лучше нацелить ее на помощь малым и средним предприятиям», — заявил Гоув, впервые за много часов увидев возможность выбраться из ловушки и перейти в атаку.

Дело в том, что его признание, что двадцать лет назад, будучи журналистом, он неоднократно употреблял кокаин, вызвало не слишком много солидарности. Действующего министра окружающей среды, который три года назад вошел в историю политики, предав Джонсона в последний момент и поставив под сомнение его дееспособность, обвинили в лицемерии. Ведь он притворялся перед СМИ и своими соперниками, что ничего такого в его прошлом не было, когда возглавлял министерство образования.

На фоне проблем, которые Джонсон и Гоув создали себе сами, набирает силу фигура Джереми Ханта. Министру иностранных дел, которого его критики считают мужской версией Терезы Мэй с ее двусмысленной позицией и нерешительностью, сейчас удается излучать ту ответственность, которой лишены фавориты гонки. В результате он смог добиться весомой поддержки своей кандидатуры. Министр труда и пенсий Эмбер Радд и министр обороны Пенни Мордонт высказались в его пользу. «Я доверяю ему в управлении Брекситом, поскольку видела, как он вел себя на собраниях совета министров в последний год. Все стороны ему доверяли, но он не колебался с выбором, поставив на выход из ЕС с соглашением», — сказала Мордонт.