Климкин признал глупость плана вступления Украины в Евросоюз

Киев, , 22:07 — REGNUM Вступления Украины в Европейский союз (ЕС) в ближайшие десять лет не будет, заявил 11 июня украинский министр иностранных дел Павел Климкин на своей официальной странице в Facebook.

Кроме того, Климкин заявил, что разговоры о евроинтеграции к 2025 году также являются глупостью, ибо для этого нет никаких базовых соглашений.

Как это соотносится со всеми предыдущими заявлениями Климкина и его непосредственного начальника, бывшего президента Петра Порошенко, глава МИД Украины пояснять не стал.

Тем не менее украинский министр иностранных дел выразил непоколебимую надежду на то, что когда-нибудь Украина «станет на голову лучше всех предыдущих кандидатов» и всё-таки вступит в Евросоюз.

Не исключено, что таким образом Климкин прокомментировал заявление спикера рады Парубия, который 8 июня сообщил о высоких шансах страны получить членство в ЕС с 2025 по 2027 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на Украине были приняты изменения конституции, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС.

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