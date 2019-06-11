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Омбудсмены России и Украины обсудили возможность освобождения заключённых

Политика

Киев предлагает Москве освободить всех заключённых граждан России и Украины

Москва, 11 июня 2019, 21:55 — REGNUM  Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой 11 июня предложила обсудить возможность освобождения всех граждан Украины, находящихся в тюрьмах на территории России, и всех российских граждан, содержащихся в украинских тюрьмах.

По словам Денисовой, уполномоченные по правам человека двух стран могли бы объединить усилия и использовать то, что у президента Украины Владимира Зеленского «есть добрая воля на освобождение всех».

«Мы не говорим об обменах, мы говорим о том, что страна изменила риторику — наш президент говорит об освобождении», — сказала она.

Москалькова со своей стороны приветствовала тот факт, что её коллега выступила «с новыми предложениями». В то же время она подчеркнула, что для достижения заявленной цели важно уйти от политизированности правозащитной темы, указав, что до настоящего времени это служило главным препятствием в сотрудничестве.

По итогам встречи правозащитники договорились о выработке нового формата совместной работы, в том числе о создании рабочей группы. Также стороны выразили намерение подписать меморандум о сотрудничестве.

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