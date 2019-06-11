Президент Карабаха уволил неугодных Пашиняну чиновников

Степанакерт, , 21:55 — REGNUM Перед предстоящими в 2020 году президентскими выборами Нагорном Карабахе и после взаимной критики властей Армении и Карабаха, президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян сегодня, 11 июня, нескольким указами произвел кадровые изменения.

В частности, с должности секретаря Совета безопасности Нагорного Карабаха освобожден Виталий Баласанян, министр по чрезвычайным ситуациям Левон Мнацаканян назначен начальником полиции Карабаха. В 2015—2018 годах Мнацаканян руководил министерством обороны Карабаха.

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заверил, что это просто текущие кадровые изменения, в то же время не опроверг, что причиной ухода Баласаняна является его намерение принять участие в предстоящих выборах.

«Это просто изменения, кадровые перестановки, здесь нет какого-либо политического подтекста. Кадровая система-очень динамичная система и периодически подвергается изменениям. Баласанян принял решение более активно участвовать в политических процессах. Это была единственная причина. Он будет заниматься выборами и принял решение выбрать этот путь», — сказал Бабаян в эфире «Радио Азатутюн».

Заявивший о своих президентских амбициях Виталий Баласанян ранее не раз высказывал недоверие процессу переговоров по карабахскому вопросу, которые вёл премьер Армении Никол Пашинян и выразил поддержку второму президенту Роберту Кочаряну, обвиняемому в свержении конституционного строя в Армении. В этом контексте Пашинян не раз говорил о некоторых силах, которые пытаются спровоцировать вражду между народом Карабаха и Армении.

Бабаян на это возразил, что Пашинян не называл имен, и неверно связывать указы с этими заявлениями. «Не ищите интриг».

Что касается возвращения Левона Мнацаканяна в силовые структуры, то по словам Бабаяна, это не обусловлено опасениями, что перед выборами в Нагорном Карабахе может быть напряженность, и есть необходимость сильного начальника полиции.

Мнацаканян в декабре 2018 года был отстранен от должности министра обороны после того, как в числе других карабахских чиновников раскритиковал заявление депутата от правящего в Армении блока «Мой шаг» Сасуна Микаеляна о том, что революция была важнее карабахской войны.

Никол Пашинян тогда жестко отреагировал на звучащие из Карабаха оценки, публично призвав Бако Саакяна призвать к порядку представителей своего правительства.

В ближайшее время в Карабахе не исключают и другие кардинальные изменения, а процесс начался еще вчера, когда Бако Саакян подписал заявление Артура Агабекяна об освобождении от должности советника президента. Агабекян заявил, что написал заявление, чтобы отдохнуть.

Агабекян в тоже время не скрывает, что на предстоящих выборах поддержит бывшего госминистра Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. «Я считаю, что Араик Арутюнян, как кандидат в президенты, не имеет альтернативы».

Действующий президент Бако Саакян еще в июне 2018 года заявил, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года. О намерении участвовать уже заявили Виталий Баласанян и Араик Арутюнян. Бывший министр обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян в свою очередь начал сбор подписей с требованием конституционных реформ, поскольку согласно действующей Конституции, кандидат в президенты Карабаха должен прожить последние 10 лет в республике. Бабаян не соответствует этому требованию.