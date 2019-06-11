Пентагон получит 478 истребителей F-35 за три года

Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Минобороны США и компания Lockheed Martin, основной разработчик и производитель истребителя пятого поколения F-35, договорились о поставке 478 истребителей. Общая стоимость контракта около 32 миллиардов долларов США. Об этом пишет военный новостной ресурс Defence Blog.

Компания была вынуждена пойти навстречу военному ведомству в вопросе цены. Стоимость истребителя в базовой версии F-35A для ВВС США в 12-й партии составит 81 миллион долларов США. Эта версия самолета со стандартным взлетом и посадкой. В предыдущей, 11-й партии, одна машина стоила 89,2 миллиона долларов.

Будут снижены цены и на другие модели данного истребителя: F-35B для Корпуса морской пехоты США, версия с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, и F-35C для ВМС США, версия со взлетом с помощью катапульты авианосца и посадка с использованием аэрофинишера.

Достигнута также договоренность, что стоимость единицы F-35A опустится ниже 80 миллионов долларов в 13-й партии самолетов.

ИА REGNUM ранее сообщало, что компания Lockheed Martin заявила о поставке 400-го по счету истребителя F-35 в вооруженные силы США и их союзников.

Программа создания и производства новейшего истребителя-невидимки пятого поколения является самой дорогой военной программой США. Ее стоимость уже достигла 1,2 триллиона долларов. Тем не менее, несмотря на огромные финансовые вливания, у истребителя остаются проблемы с его надежностью и боеготовностью. Независимые эксперты в списке самых худших образцов вооружения Соединенных Штатов на первое место поставили истребитель F-35.

Однако, как видно, данное положение дел никак не мешает Пентагону заказывать и дальше эти дорогие и во многом бесполезные «игрушки».