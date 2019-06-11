Трамп может предоставить «защитный статус» для беженцев из Венесуэлы

Вашингтон, , 20:45 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность «защитного статуса» для беженцев из Венесуэлы, 11 июня передает агентство Reuters.

«Защитный статус» означает гарантию от высылки для граждан определенных стран из-за рисков политического преследования или угроз жизни и здоровью из-за катастрофических ситуаций.

Отметим, после провала попытки госпереворота во главе с поддерживаемым Вашингтоном «временным президентом» Хуаном Гуайдо США ввели против Венесуэлы жесточайшие политические и экономические санкции.

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