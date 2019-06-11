Вторник, 11 Июня 2019 года
20:45:42 МСК

Трамп может предоставить «защитный статус» для беженцев из Венесуэлы

Политика

США ввели против Венесуэлы жесточайшие политические и экономические санкции

Вашингтон, 11 июня 2019, 20:45 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность «защитного статуса» для беженцев из Венесуэлы, 11 июня передает агентство Reuters.

«Защитный статус» означает гарантию от высылки для граждан определенных стран из-за рисков политического преследования или угроз жизни и здоровью из-за катастрофических ситуаций.

Отметим, после провала попытки госпереворота во главе с поддерживаемым Вашингтоном «временным президентом» Хуаном Гуайдо США ввели против Венесуэлы жесточайшие политические и экономические санкции.

Читайте также: Уровень инфляции в Венесуэле с начала года превысил 900%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции США против Венесуэлы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить