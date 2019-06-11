Глава жилищного комитета Петербурга стал псковским вице-губернатором по ЖКХ

Псков, , 20:33 — REGNUM Новым заместителем губернатора Псковской области назначен Василий Осипов, который с конца марта 2019 года исполнял обязанности председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на посту вице-губернатора Псковской области Осипов будет курировать сферы ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Губернатор региона Михаил Ведерников на рабочей встрече со своим новым замом отметил, что знает Осипова ещё по работе в городе Выборге в Ленинградской области. Василий Осипов был начальником уголовного розыска Выборга, затем, с 2000 года, возглавлял комитет по управлению ЖКХ Выборгского района, был директором районной службы заказчика по ЖКХ, а с января 2008 года — главой администрации Выборга. Михаил Ведерников в 2001—2009 годах был муниципальным депутатом в Выборгском районе.

На новой должности в Псковской области перед ним поставлены задачи поиска новых возможностей получения регионом федеральной поддержки. Михаил Ведерников отметил, что Псковская область активно участвует во всех программах Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний вице-губернатор Псковской области по строительству, транспорту, дорогам и ЖКХ Александр Кузнецов в настоящее время содержится в СИЗО Санкт-Петербурга по обвинению в получении крупной взятки.

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