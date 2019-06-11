Зеленского призывают проявить «агрессию» в отношении «банды Порошенко»

Киев, , 20:27 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко призвал президента Владимира Зеленского действовать более агрессивно и нахально в отношении «банды» — команды экс-президента Петра Порошенко и его парламентской коалиции. Соответствующее заявление Пустовойтенко сделал 11 июня в эфире одного из украинских телеканалов.

«Президенту нужно действовать более настойчиво, более агрессивно, нахально. Коалиции давно уже нет. Создана банда тех, кто в политическом и социально-экономическом плане привели нашу страну к кризису. Мы потеряли Крым, мы потеряли Донецк и Луганск, привели раздор на ту часть Украины, которая сегодня считается нашей», — возмутился Пустовойтенко.

При этом он обвинил команду Порошенко в коррупции и развале Украины.

«Если посмотреть на кампанию, которую проводит бывший президент, он создал неплохую коалицию (партия «Европейская солидарность»), вывеска у них неплохая, все хотят в Европу, но кто нас ведет туда, кто они такие? Сегодня они развели в стране коррупцию, это главные коррупционеры и банда, которая привела нашу страну к полному развалу. Как теперь вернуть наши территории? Это очень и очень сложно», — добавил Пустовойтенко.

Он призвал депутатов парламент отозвать представление в КСУ о якобы неконституционности указа президента о роспуске Рады.

«Коалиции нет, Верховной рады нет, они принимали решения, которые не привели к улучшению жизни наших людей. Парубий не подал списки, потому что нет коалиции… Лучше, чтобы те люди, которые подписывали представление в Конституционный суд, отозвали его и согласились с проведением выборов… Хотим не хотим, а выборы обязательно пройдут и наступит конец этой Верховной раде», — прогнозирует Пустовойтенко.

Напомним, 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил двух заместителей главы службы безопасности Украины — Олега Фролова и Владислава Косинского. По словам заместителя главы администрации президента по правовым вопросам Руслана Рябошапки, уволенные чиновники причастны к противоправным деяниям во время предвыборной кампании. Он сообщил, что президент также уволил пятерых руководителей областных управлений СБУ, которые были замешаны в контрабанде: главу СБУ Одесской области Александра Довженко, Черновицкой области Руслана Сторожука, Винницкой области Олега Зозулю, Львовской области Александра Ткачука и Закарпатской области Владимира Пахнюка.

Кроме того, президент внес в Раду представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как сообщалось, 11 июня в Киеве в здании Конституционного суда проходят открытые слушания, посвященные конституционности указа президента о роспуске Верховной рады. При этом судья Виктор Кривенко заявил, что спикер Верховной рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду списки депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции до выхода из коалиции фракции «Народный фронт».