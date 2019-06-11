Франция — главный пластиковый загрязнитель Средиземного моря

Александр Дякин, , 21:32 — REGNUM

Всемирный фонд дикой природы (WWF) накануне Всемирного дня океанов (8 июня) опубликовал доклад «Пластиковое загрязнение: Кто виноват? Системные причины и сценарий выхода на нулевое загрязнение природной среды пластиком к 2030 году». В докладе констатируется, что самой грязной частью Мирового океана является Средиземное море, в которое каждый год попадает около 600 тыс. тонн пластикового мусора, что в четыре раза больше, чем сбрасывается в Индийский океан или южную часть Тихого океана.

Среди 22 прибрежных стран лидером пластикового загрязнение Средиземного моря является Франция, что не удивительно, так как на её долю приходится наибольшая доля годовых пластиковых отходов региона (4.5 из 24 млн тонн). При этом доля неперерабатываемого пластика, который попадает в окружающую среду, во Франции намного больше, чем в Италии, Испании, Словении и Израиле.

Французские пластиковые отходы, по данным доклада WWF, поступают в море по следующим каналам:

79% — от прибрежных видов деятельности (туризм и неорганизованное обращение с отходами);

12% — приносят реки;

9% — это вклад рыболовства, аквакультуры и морского транспорта.

Дальнейшая судьба пластика, попавшего в море такова: 11% оседает на морском дне, а подавляющая часть мусора остаётся в поверхностных водах даже через год, что наносит значительный прямой и косвенный ущерб туристической деятельности, рыболовству и значительным затратам на уборку. В Марсельском заливе накопилось 1000 кв. км пластикового мусора, в Ницце — около 580 кв. км, а вокруг Корсики — 112 кв. км.

Какой же выход предлагают авторы доклада из сложившегося положения? WWF призывает правительства средиземноморских стран подписать соглашение по прекращению выбросов пластмассы в Средиземное море к 2030 году. Оно может быть согласовано в рамках Барселонской конвенции по защите Средиземного моря (1976 г.), на ближайшем совещании стран, участвующих в Конвенции, которое назначено на декабрь 2019 года.

На национальном уровне французское отделение WWF призывает правительство принять решительные меры в рамках закона «О борьбе с расточительством», проект которого будет представлен в начале июля. В этом законопроекте речь идёт о том, чтобы добиться сокращения производства и потребления пластмасс (в первую очередь одноразовых) и обеспечить их 100% перерабатываемость, для чего потребуется запретить всё, что препятствует повторной переработке пластмассы — это некоторые химические добавки, смолы, не подлежащих вторичной переработке, многослойные упаковки и т. д.

В День океанов Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на своей странице в Facebook:

«В этот Всемирный день океанов я хотел бы подтвердить приверженность Франции делу защиты наших океанов и нашего биологического разнообразия. К 2025 году 100% производимого пластика будет перерабатываться».

То, что Франции удастся к 2025 году перейти к полной переработке пластмассы и предотвратить попадание пластиковых отходов в моря и океаны верится с трудом. Сегодня все развитые страны переживают тяжелейший пластиковый кризис, который им с начала 2018 года устроил Китай, сократив импорт пластика из стран ОЭСР на 50% процентов в следствии переходы на новые санитарно-экологические стандарты. Китай и страны Юго-Восточноц Азии, принявшие на себя перенаправленные из Китая потоки грязного пластика — Филиппины, Таиланд, Малайзия и Индонезия — заявили о полном прекращении импорта пластиковых отходов к 2021 году.

Предлагаемые решения проблемы не оригинальны:

1) перенаправить по возможности как можно больше пластиковых отходов в Африку, Индию и Восточную Европу.

2) как можно больше сжигать пластмассы на срочно строящихся новых мусоросжигательных заводах (от которых только что в 2017 году отказались в ЕС по экологическим причинам) и в составе так называемого RDF-топлива, а попросту, брикетированного мусора, что ещё опаснее;

3) отказ от разовой пластиковой посуды.

В ближайшее время мы увидим, удастся ли Франции и другим развитым странам спастись от захлестнувшего их «пластикового цунами», которые они получили в следствие многолетней собственной колониальной политики в области переработки отходов, ханжески прикрытой международными экологическими декларациями и конвенциями, за которыми скрывался легальный и криминальный экспорт наиболее токсичных и не перерабатываемых отходов в развивающиеся страны. Этот экспорт часто позволяет зарабатывать больше, чем на торговле нефтью, наркотиками и оружием, и практически без всякого риска.

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